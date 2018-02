Quatro são presos após assalto a condomínio no Rio Quatro assaltantes invadiram duas casas num condomínio de alto padrão na Rua Lopes Quintas, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, segunda-feira à noite, 30. Eles fizeram um caseiro e uma família reféns e recolheram joias, eletrodomésticos e dinheiro. Acabaram presos. Um deles estava com uma tornozeleira de monitoramento do sistema penitenciário - geralmente usadas no regime semiaberto e em casos de prisão domiciliar.