Quatro são presos em operação da PM em favela no Rio

Quatro supostos traficantes foram presos na manhã desta terça-feira, 26, durante operação da Polícia Militar (PM) na favela Julio Otoni, em Laranjeiras, no Rio. Entre os presos está um suspeito conhecido como Sapudo, segundo a PM. De acordo com a PM, os policiais chegaram ao local por volta das 6 horas, após denúncias de que traficantes estavam expulsando moradores de suas casas na favela. Os PMs foram recebidos a tiros. Foram apreendidos no local duas pistolas, uma calibre 9 mm e outra calibre 45, duas granadas e maconha, crack e cocaína. Não houve feridos na operação.