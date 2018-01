Que tal aposentar a máquina fotográfica?

Quem pretende comprar um celular para tirar fotos com boa qualidade já encontra uma variedade maior de modelos à venda – mas deve estar disposto a pagar a mais por isso. Novos aparelhos, como o Motorola ZN5, o SonyEricsson C902 e os Samsung Soul e F480, chegaram há poucos meses ao Brasil e complementam as opções de bons celulares para fotografar disponíveis nas lojas. São telefones com câmera de 5 megapixels, flash razoável e que fazem fotos com cores definidas e se ajustam bem às variações de luz. Para completar, eles trazem programas de edição de imagens que conseguem melhorar as fotografias automaticamente e aplicam efeitos, molduras e gráficos bem legais nas suas fotos ali mesmo, pela própria tela do telefone. Os aparelhos são ótimos na hora de tirar fotos casuais, por exemplo, em um encontro com amigos, aniversários de parentes, na balada ou mesmo em viagens. E as imagens ainda podem ser impressas numa boa. Eles só não valem a pena para quem exigem alta qualidade de imagem e recursos profissionais. Confira o teste com os quatro aparelhos nesta página e na seguinte. Ao lado, você vê outras opções de celulares para fotografar já testados pelo Link. Tirar fotos com o SonyEricsson C902 é uma experiência completa como em qualquer câmera digital. Em volta da tela, há botões luminosos sensíveis ao toque que dão controle total às configurações de imagem. Dá para ligar o flash e o temporizador, alterar o padrão de foco e escolher o tipo de cena que você quer fotografar (paisagem, retrato, etc.) apenas apertando esses botões especiais. Além disso, ele tem o editor de imagens mais fácil de usar. É possível aplicar efeitos e corrigir as fotos com poucos cliques. A forma de acionar a câmera é bastante incomum. É preciso levantar a parte superior do telefone. A lente surge sob a tampa. As imagens tiradas com o C902 têm uma qualidade bastante boa principalmente por causa do ajuste de foco. Em ambientes abertos, a nitidez se mantém igual tanto sobre os objetos mais próximos, quanto naqueles que estão longe. O problema é que em lugares iluminados com a luz do sol, ele não regulou bem a claridade e as luzes ficaram estouradas demais. As cores são bastante definidas no telefone da SonyEricsson. No resultado final, as imagens mostram cores vibrantes, sem saturação além da conta. Outra coisa é que as imagens são marcadas com a posição geográfica no Google Maps do local onde foram tiradas (dá para desabilitar esta função, caso você não queira incluir este tipo de informação). O celular ainda vem com um sensor que gira a tela quando o celular está na horizontal ou na vertical. Mas esse recurso só funciona ao visualizar a galeria de fotos e na biblioteca de mídia.