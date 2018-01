Que tal fazer um livro com suas fotos digitais? Um dos atrativos de se revelar fotos nos minilabs é a possibilidade de fazer livros fotográficos personalizados, calendários e até camisetas com suas fotografias. Quase todo minilab moderno oferece esse tipo de serviço, precisa ver se é de bom gosto. O livro é o produto mais interessante e o mais complicado de se fazer em casa. Você seleciona as fotos, que são impressas nas páginas e, finalmente, tudo é encadernado. O fotolivro mais simples, também chamado composite, reúne pelo menos 60 fotos espalhadas em 30 páginas de 10x15 cm. Custa em média R$ 100. Existe também a opção de álbuns de 15x21com 90 fotos (R$ 170) e de 20x30 com 120 fotos (R$ 300). Nos livros do tipo composite, as fotos são aplicadas sobre um fundo definido pelo cliente. LEGENDAS E TÍTULOS Há outra opção um pouco mais cara, mas bem simpática: livros personalizados em que o cliente também pode incluir pequenos textos como legendas e títulos. Os de 30 páginas custam em média R$ 110 (tamanho 10x15), R$ 180 (tamanho 15x21) e R$ 310 (tamanho 20x30). Algumas lojas oferecem livros personalizados em que suas fotos "dialogam" com personagens famosos como Mickey, Pato Donald e Ursinho Pooh. Apesar de mais caros (20%, em média), são um bom presente para crianças. Os livros do tipo destaque são os mais elegantes. A cada página dupla, apenas uma foto é impressa. O livro de 10x15, com 30 páginas e 15 fotos, custa R$ 90. As versões de 15x21 e 20x30 custam, respectivamente, R$ 150 e R$ 250.