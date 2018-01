Que tal ter uma senha para cada tipo de serviço Enquanto uns são desligados, outros não descuidam da senha por nada. A produtora Daniela Reyes, de 24 anos, por exemplo, tem uma senha específica para cada um dos serviços que usa. "Primeiro, pois cada lugar é de um jeito. Tem banco que pede seis dígitos; tem site que pede números e letras... Depois é por segurança. Se por acaso roubarem uma senha, não conseguirão descobrir a outra", explica. Os cuidados de Daniela estendem-se também na hora de utilizar a senha: "Não faço compras pela internet; não acesso o banco pela web; só saco dinheiro nas agências bancárias próximas à minha casa, que já conheço..." Outra que toma um cuidado intensivo é a gerente operacional Rejane Bueno, de 29 anos. Ele não tem uma senha para cada serviço. Mas distribui suas senhas por prioridades. Contas de e-mail e Orkut até podem ter a mesma senha, mas as de banco não. "Mudo minhas senhas a cada dois meses. E acesso o banco pela internet, inclusive no trabalho. Mais três antivírus no computador logo antes de cada acesso, para não correr riscos."