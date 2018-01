Que tal trocar a câmera pelo celular?

Começam a chegar no Brasil celulares com recursos de fotografia avançadíssimos. Eles têm câmeras de 5 megapixels, lentes de qualidade e são cheios de ferramentas para ajustar o estilo das fotos e até trazem programas de edição de imagens no próprio telefone. Com tanta tecnologia assim, hoje já é completamente possível abandonar de vez a câmera digital amadora e levar só o telefone nas viagens. Isso porque feriados e fotografia quase sempre não combinam. Quem é que nunca pegou a estrada para a praia com os amigos e no meio do caminho alguém pergunta: "Quem trouxe câmera?". O resultado já é de imaginar. Todos aproveitam um solzão, vêem paisagens incríveis, dão muitas risadas, passam por roubadas e, no final, voltam para casa sem uma imagem sequer da farra. Ao contrário da câmera, o celular ninguém esquece. E o telefone fica ligado mesmo de baixo do guarda-sol. Os chamados câmera-fones evoluíram muito no último ano e as câmeras de 5 megapixels já se tornaram um padrão para os celulares voltados para a fotografia. Embora pareça que quanto mais pixels, melhor a imagem, não é bem assim. A qualidade da foto varia muito de acordo com a lente e com a capacidade da câmera (ou no caso, do celular) de ajustar o foco, a abertura da lente e a velocidade do obturador para cada situação. Além disso, cada câmera consegue reproduzir as cores com melhor ou pior qualidade. Na loja você não pode testar a qualidade de todas as fotos para escolher o celular certo. O Link fez isso por você. Testamos quatro modelos de telefones top de linha com funções especialmente desenvolvidas para a fotografia. São o LG Viewty, o Nokia N82, , o Samsung G600 e o SonyEricsson K850i. A diferença na qualidade das fotos que cada celular tira é sutil e, para quem não é exigente, qualquer um dos modelos serve muito bem, seja para guardar fotos no computador ou quanto para revelá-las. Porém, existe uma variação principalmente em relação às cores e ao ajuste de foco. A grande desvantagem dos telefones em relação às câmeras digitais ainda é o zoom. Todos os celulares só têm zoom digital, que deixa a foto borrada e é muito pior do que o zoom ótico, criado a partir do movimento das lentes.