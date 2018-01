Que tal um celular com dois chips?

De olho nas pessoas que têm duas linhas de celular, a Samsung começa a vender no Brasil o telefone D880 que funciona simultaneamente com dois chips GSM. É o primeiro modelo lançado no País com o recurso, também chamado de Dual SIM (‘SIM card’ é o nome dos chips de celular). Antes a única maneira de utilizar duas linhas em um mesmo aparelho era instalando um adaptador. Ter duas linhas de celular não é tão estranho quanto parece. Imagine alguém que more em uma cidade, mas trabalhe ou estude em um município com DDD diferente. O jeito é ter dois números para não gastar com interurbano. Os exemplos não param por aí. Também existem aquelas pessoas que usam uma linha de celular para o trabalho e outra para a vida pessoal. O bom do D880 é que as duas linhas ficam ligadas ao mesmo tempo. Você recebe ligações de ambos os números sem alterar qualquer configuração. Se em algum momento você só quiser receber chamadas de uma das linhas, basta entrar nas configurações e desativar um dos números. As configurações são acessadas por meio de um botão especial na lateral dedicado para as ferramentas do chip duplo. Assim que o telefone é ligado pela primeira vez, ele pede para você dar um nome a cada uma das linhas. Por exemplo, ‘Meu’ e ‘Trabalho’, ‘Campinas’ e ‘São Paulo’, ‘Claro’ e ‘Tim’, etc. Em seguida é preciso escolher qual dos números será o principal. Ele irá funcionar como a linha padrão para fazer chamadas, enviar mensagens de texto (SMS) e se conectar à web. Isso não quer dizer que você só poderá usar este número. Na hora de telefonar, mandar SMS, etc. é só clicar no botão especial para trocar a linha que deseja utilizar. Segundo a Samsung, o D880 não está a venda pelas operadoras, que poderiam dar descontos ao preço oficial de R$ 999. Por enquanto, o telefone só é encontrado em lojas do varejo. PERFORMANCE O D880 não é um celular fino para quem procura aparelhos pequenos. Ele tem 1,89 centímetros de espessura. Além da aparência, traz bom recursos, como câmera de 3,2 megapixels, rádio FM, toca MP3, Bluetooth e vem com cartão de memória de 512 megabytes, o que não é muito, mas ajuda. O D800 não é compatível com a tecnologia 3G, usada para navegar na web com maior velocidade. Nos testes do Link a bateria agüentou bem mesmo com as duas linhas. Em uso cotidiano constante, durou três dias.