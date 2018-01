Que tal uma bola de crème brûlée? Duas? Três? A sorveteria carioca Mil Frutas, famosa por suas agradáveis e excêntricas combinações, e pelos sorvetes de qualidade, lança um novo sabor em homenagem ao Ano da França no Brasil É o sorvete de crème brûlée com cardamomo. Suave e extremamente cremoso, lembra mais um crème anglaise. Mas é bem divertido tomar crème brûlée gelado. O cardamomo quase não marca presença na boca. O sorvete já está à venda na loja paulistana. Outros sabores da marca, alguns com edição limitada, já flertaram com o país dos plaisirs de la table, como marron glacé, fisalis, framboesa, amora com champanhe e baunilha MIL FRUTAS Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro 12.000, 1º piso, 3552-5900.