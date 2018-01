QUE VENHA 2013

Em 2012, estivemos constantemente ligados aos rumos da inovação. Foi em nossas páginas - impressas e online - que discutimos em primeira mão assuntos que se tornaram tendências.

Aplicativos e serviços que viraram hits da noite para o dia - como Pinterest, Dropbox, Draw Something, Song Pop, Waze e tantos outros - foram temas de reportagens, perfis, entrevistas e colunas ao longo do ano.

Cobrimos de perto grandes lançamentos de produtos, como iPhone 5, o iPad Mini, Windows 8, e os maiores eventos de tecnologia do ano (Mobile World Congress, South by Southwest, Cebit, RoflCon, Fisl, IFA). E também publicamos artigos e entrevistas com pensadores que refletem sobre as mudanças na sociedade da era da informação.

Nosso compromisso é traduzir o impacto de tantas mudanças pelas quais passamos todo os dias graças à tecnologia. Nada disso seria possível sem o trabalho e a dedicação exemplares de toda a equipe do Link, e de todos aqueles que passaram pela editoria ou que contribuíram para fazermos o melhor caderno de tecnologia do País. 2013 será ainda melhor!