Quebra de protocolo de segurança pode ter levado à nova infecção por Ebola no Texas Uma quebra nos protocolos de segurança, possivelmente durante a remoção de equipamentos de proteção após o tratamento de um paciente com Ebola, pode ter causado a contração do vírus mortal por um profissional de saúde no Texas, disse um alto funcionário do setor de saúde dos Estados Unidos no domingo.