Queda da barreira interdita Tamoios, em SP A queda de uma barreira quilômetro 69 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), principal ligação do Vale do Paraíba com o litoral norte de São Paulo, interditou meia pista no sentido planalto na manhã deste sábado (14). Segundo funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o deslizamento de terra e galhos de árvore ocorreu por volta das 11h, devido às chuvas.