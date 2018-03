Queda de árvore destrói sete carros no ABC paulista Pelo menos sete carros ficaram destruídos na tarde de hoje, após a queda de uma árvore de grande porte no bairro Fundação, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o eucalipto caiu por volta das 16h30 e atingiu os veículos que estavam estacionados em via pública. A árvore foi arrancada desde a raiz. As causas da queda estão sendo investigadas. Os bombeiros trabalham com a hipótese de inconsistência no solo.