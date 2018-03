Queda de árvore impede trânsito na 25 de Março, em SP O trânsito na Rua 25 de Março, próximo da Rua Paula Souza, no centro de São Paulo, foi bloqueado na tarde de hoje por causa da queda de uma árvore de grande proporção, que ocupou totalmente a via. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a árvore atingiu dois carros. Ninguém ficou ferido. Os motoristas desviavam pelas Ruas Florêncio de Abreu e Barão de Duprat. Até as 17 horas, não havia previsão para a retirada da árvore. À tarde, as principais vias da capital paulista acumulavam 43 quilômetros de lentidão. O índice indica que 5,2% dos 820 quilômetros de vias monitoradas estavam congestionados. Às 16h45, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 3,8 quilômetros, desde a Ponte Casa Verde até a Rua Azurita.