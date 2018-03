Queda de balão provoca incêndio e morte no RJ As festas juninas só começam daqui a dois meses, mas os balões já estão fazendo estragos no Rio de Janeiro. A queda da parte do balão que carrega os fogos de artifício, a cangalha, provocou a morte de um morador de Vila Valqueire, na zona oeste do Rio, na madrugada de hoje. A cangalha ficou presa no alto do Condomínio Novo Valqueire e provocou um incêndio que se alastrou por quatro apartamentos.