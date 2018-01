Queda de casos pode prejudicar testes de vacina contra Ebola na Libéria Uma queda acentuada nos casos de Ebola na Libéria dificultará a comprovação se o teste com vacina experimental em grande escala prestes a ser iniciado no país realmente funcionará, disse o diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH, na sigla em inglês) neste sábado.