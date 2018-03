Queda de helicóptero em Ribeirão Preto deixa 2 mortos A queda de um helicóptero na manhã deste domingo, 23, deixou duas pessoas mortas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As informações são da Agência Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi notificado da ocorrência às 10h54, o acidente aconteceu na Rua Ribeirão Bonfim Paulista, no Distrito de Bonfim Paulista. Cinco viaturas de resgate atenderam a ocorrência.