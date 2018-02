Queda de muro mata uma pessoa e deixa outra ferida em SP

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após serem atingidas por um muro que desabou em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na noite desse domingo, 1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento de parte do muro de uma empresa localizada na Rua Darwin, na altura do número 995, ocorreu às 23h28. A queda atingiu as duas vítimas que estavam em um ponto de ônibus em frente ao local.

Quatro viaturas socorreram os dois homens. Um rapaz, de 19 anos, foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital Jardim Sul, mas não resistiu. A outra vítima foi encaminhada para o Hospital das Clínicas e seu estado de saúde era considerado grave.