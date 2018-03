Queda de passarela mata um e fere seis em MG Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, por volta das 21h30 de ontem, após parte de uma passarela, de metal e concreto, ser atingida por uma carreta e desabar na altura do quilômetro 22 da MG-10, no bairro de Angicos, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de uma carreta que seguia no sentido Belo Horizonte/Confins perdeu o controle da direção ao tentar se desviar de um carro que teria freado repentinamente. Com a manobra brusca, a carreta acabou virando em "L" e atingiu a base da passarela, que caiu. O condutor de um Gol prata, placa HBL 9511, de Belo Horizonte, que vinha logo atrás, bateu contra os destroços da ponte que se espalharam na pista. Os quatro ocupantes do Gol, assim como o caminhoneiro e seu ajudante, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Venda Nova, na capital. Todos passam bem.