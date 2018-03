Queda de passarela provoca morte de uma jovem em MG A queda de parte de uma passarela de pedestre provocou na noite de ontem a morte de uma pessoa e ferimentos em outras sete, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a carreta de Valinhos (SP), que seguia pela MG-010, no sentido Belo Horizonte - Confins, atingiu um dos pilares centrais da passarela e parte da estrutura desabou. Após o choque, a carreta caiu numa ribanceira. O motorista e um passageiro ficaram feridos. Um automóvel Gol que vinha logo atrás colidiu com o módulo de concreto caído no chão. Os quatro ocupantes que estavam no carro também ficaram feridos. Na queda, a passarela atingiu um poste, que caiu e espalhou a fiação elétrica, provocando a morte de uma jovem. Conforme a PM e o Corpo de Bombeiros, o poste atingiu uma residência. Ivanilda dos Santos, de 24 anos, tomava banho no momento do acidente e morreu eletrocutada ao tentar fugir. O marido dela sofreu ferimentos leves. A estimativa é que cerca de 20 toneladas de concreto e metal desabaram. O trânsito na MG-010, no sentido da capital mineira ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, ficou totalmente interditado e os motoristas que seguiam para o terminal eram orientados a utilizar um desvio pela MG-424, no sentido de Pedro Leopoldo.