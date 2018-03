Queda de peça bloqueia pista de via na capital de SP A pista sentido Jaraguá/Marginal Tietê da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do nº 3.800, na Chácara Inglesa, próximo ao km 16,5 da Rodovia Anhangüera, região noroeste da capital paulista, está totalmente bloqueada desde as 4h15 desta madrugada. O motivo é a queda de uma peça de turbina de usina hidrelétrica, pesando cerca de 33 toneladas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A peça se desprendeu da carroceria de uma carreta no momento em que o veículo fazia uma curva. Um guincho e outra carreta de uma empresa terceirizada estão no local para realizar a remoção da carga, que estava sendo levada para o Porto de Santos, litoral sul paulista. O içamento da peça está complicado por causa do porte incompatível do guincho da empresa responsável pelo transporte, o que deve comprometer a liberação da avenida. A causa do acidente seria o mal acondicionamento da carga sobre o veículo.