Queda de ponte mata três irmãos afogados em GO

Três irmãos morreram após a queda de uma ponte de concreto sobre o córrego Santo Antonio, em Aparecida de Goiânia (GO). A ponte interligava dois bairros e o acidente ocorreu às 1h30 desta sexta-feira, 15. No momento em que os três atravessavam a ponte em cima de duas motos, um bueiro rompeu e eles foram engolidos por um buraco de 15 metros de diâmetro e cerca de 10 metros de profundidade que se formou rapidamente. O bueiro se localizava numa avenida próxima à ponte. Os corpos de Marcelo Rodrigues da Silva, Antônio Rodrigues da Silva e Fernando Rodrigues da Silva foram localizados e resgatados hoje à tarde pelo Corpo de Bombeiros de Goiás. "As chuvas provocaram as fortes enxurradas que arrastaram os irmãos", disse o capitão Marcelo de Oliveira. Ele explicou que os bombeiros foram acionados por um casal que conseguiu escapar a nado da enxurrada e do buraco que se abriu de repente. Os corpos dos três irmãos foram localizados a uma distância superior a um quilômetro da cratera. Além do susto pela queda, o casal sofreu ferimentos leves. Até o início da noite os bombeiros mantiveram buscas por novas vítimas, pois duas outras motos também foram resgatadas no local. "Acreditamos que outras pessoas foram tragadas pelo buraco", disse o capitão. No local onde a ponte foi arrastada pelas águas, técnicos da prefeitura informaram que uma canalização foi rompida pela força das águas do córrego, que passa sob a avenida e a ponte, o que teria aberto a cratera e inundado as ruas adjacentes. A chuva forte começou a cair por volta da meia-noite e provocou alagamentos em várias ruas de Aparecida de Goiânia, Goiânia e outras cidades vizinhas. Em Aparecida, além das mortes, duas casas foram inundadas e seus moradores retirados. Cerca de 40 pessoas ficaram desalojadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo ao local da cratera há um trecho do km 165 da na rodovia BR-153 que costuma inundar e já provocou acidentes graves em períodos de fortes chuvas. Em Goiânia, a Defesa Civil entrou em alerta devido ao anúncio de frente fria, chuvas e risco de alagamentos no final de semana.