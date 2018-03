Queda de ultraleve deixa dois mortos no Pará Duas pessoas morreram na queda de um ultraleve na manhã deste domingo, em Benevides, na região metropolitana de Belém, no Pará, segundo informações da Polícia Militar. Segundo a PM, logo após levantar voo, a aeronave caiu próximo a uma rodovia, sem atingir nenhum casa. Ainda de acordo com a polícia, o piloto e o passageiro morreram na hora.