Queda na tarifa telefônica só chega ao consumidor na 6ª-feira O corte de aproximadamente 0,5% nas tarifas de telefonia fixa será publicada hoje no Diário Oficial, informou ontem o novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior, após tomar posse do cargo. Decidida pela agência na quarta-feira passada, a redução nas tarifas dependia da indicação, pelo governo, de um novo presidente da agência, que pudesse autorizar a medida. Na prática, a redução das tarifas só deve chegar ao bolso dos consumidores na sexta-feira. Isso porque, segundo regras do setor de telecomunicações, as mudanças nas tarifas só começam a valer 48 horas depois de as operadoras publicarem anúncios com os novos preços em jornais de grande circulação. Assim, apesar de Aguiar Júnior ter dito ontem esperar que a redução pudesse começar a valer já na quinta, para que isso acontecesse as empresas teriam de publicar o anúncio nos jornais de hoje. Mas pelo menos duas das principais empresas de telefonia do País, a Telefônica e a Brasil Telecom, informaram que vão aguardar a comunicação oficial da Anatel para publicar os anúncios. Assim, o mais provável é que elas publiquem as novas tabelas nos jornais de amanhã, o que faria com que o reajuste começasse a valer somente sexta-feira. A Telemar não comentou o assunto. No ato da Anatel que será publicado hoje no Diário Oficial, a maior redução será nas tarifas das chamadas locais da Telemar, de 0,5134%. As contas da Telefônica, por sua vez, terão queda de 0,3759%; as da Brasil Telecom cairão 0,4222%, as da CTBC vão se reduzir em 0,4009% e as da Sercomtel em 0,3759%.