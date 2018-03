Queimadas em Goiás aumentam em 20% Com a destruição de 65% dos 2,8 mil hectares do Parque Estadual da Serra de Jaraguá, em incêndio que durou cinco dias na semana passada, já chega a 20% o aumento no número de queimadas em Goiás em relação a 2012. A situação no Cerrado deixa em alerta o Corpo de Bombeiros que registra salto de 782 incêndios florestais no mês de julho, ou seja, 212 focos a mais em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram registradas 570 queimadas.