Quem disse que não dá para ver vídeo?

Quando se fala em iPod, logo se pensa em música, certo? Lógico. Afinal, o aparelhinho da Apple e sua loja virtual, o iTunes, mudaram todo o rumo da indústria fonográfica. Mas o tocador dos inconfundíveis fones brancos tem outras funções que muita gente prefere deixar de lado – assistir a vídeos é uma delas. Desde 2005 existem modelos de iPods que permitem visualizar filmes, clipes musicais e seriados. Mas por que será que quase ninguém que você conhece faz isso? Até o ano retrasado, a desculpa mais escutada era o tamanho da tela do iPod, um pouco maior do que uma caixa de fósforos. Com o iPhone e seu irmão mais pobre iPod Touch (muito semelhante, mas sem função de celular), esse lamento cai por terra: a tela é de 3,5 polegadas e sensível ao toque. Então chegou a hora de lotar os aparelhinhos de vídeos? Se você é brasileiro (ou melhor, não é americano, canadense, neozelandês ou europeu), a resposta infelizmente é não. E a "culpa" é do Steve Jobs, o homem da Apple. Explica-se: o iTunes Store, que vende músicas e vídeos pela internet, não funciona no Brasil e praticamente em nenhum outro país em desenvolvimento. Nos EUA, em vários países da Europa, no Canadá e na Nova Zelândia, a loja virtual da Apple disponibiliza vários filmetes com boa resolução e no formato específico do iPod, o MPEG-4. É só entrar no site e comprar o material escolhido, que irá diretamente para a pasta do iTunes. Para transferi-lo para o iPod é um pulo. Não há dúvida de que o iPod é uma invenção de primeira, mas sem sua cara-metade, a loja iTunes, ele fica capenga. É uma pena que a Apple não se esforce para oferecer a mesma experiência a todos. JEITINHO Mas, se a loja iTunes é inacessível, o que fazer? O jeito é se virar e ter (muita) paciência. Se quiser passar um vídeo que tenha armazenado no seu computador para o iPod, terá de checar se o formato dele é o tal MPEG-4. Se não for, o iPod não o reproduzirá. Para transformar um arquivo de vídeo AVI ou DivX, é preciso um software conversor (leia abaixo). Achar um programa do tipo na web é bem fácil, o chato é o enorme tempo que se leva para fazer a tal conversão. Um clipe de 4 minutos pode levar mais de meia hora para ser convertido para o padrão do iPod. "É um trabalho muito grande e que às vezes tem um resultado insatisfatório", diz o empresário Luciano Bissolati, de 27 anos. "Não dá para ver um filme inteiro no iPod: 80% do que assisto são clipes e séries, coisas pequenas." Até pouco tempo Bissolati tinha um iPod Video – agora tem o Touch, com Wi-Fi embutido. Como sua casa tem ponto de internet sem fio, lá ele não precisa converter mais nada para o iPod. "Entro no YouTube e vejo o que quero diretamente."