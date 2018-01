Quem é dono da informação? No sábado dia 11, estudantes de universidades de todos os EUA se reuniram na Universidade da Califórnia, em Berkeley, para reformular a ONG FreeCulture.org. Essa organização é mais conhecida pela luta contra o copyright (direito autoral) e, em geral, é vista ajudando na defesa de quem está sendo processado pelas gravadoras por baixar músicas da internet. Eles querem mudar isso. Primeiro, trocaram de nome: agora se chamam Students for Free Culture. Estudantes por uma cultura livre. É uma organização guarda-chuva com afiliadas nos principais câmpus universitários de todo o país. Isso feito, vieram para Berkeley resolver seu maior problema. E o problema se chama pirataria. Nos últimos anos, para o público, a causa da cultura livre se confundiu com a troca de arquivos MP3 pela rede. Na avaliação dos líderes do movimento, eles permitiram que a indústria fonográfica ditasse os termos nos quais a conversa segue. Palavras como pirataria trazem uma carga negativa que já influencia quem ouve a conversa. Os piratas devem ser maus sujeitos, afinal. O que seu movimento quer, explica Kevin Driscoll, do MIT (Massachusetts Institute of Technology), é discutir o que quer dizer ser o ‘dono’ de informação numa sociedade livre. Há muitos exemplos melhores do que a música. Por exemplo, a ciência. Boa parte da pesquisa do mundo é financiada com dinheiro público. Do contribuinte, portanto. Mas os resultados são publicados em journals cujas assinaturas são caríssimas. Muitas instituições não têm acesso aos resultados de trabalhos importantes por causa de limitações financeiras. E esse fato bloqueia o progresso da ciência. Outro exemplo é informação sobre política. Seu deputado tem estado presente na Câmara? Como ele tem votado? Que tipo de emendas orçamentárias apresenta? A tecnologia já existe para que esse tipo de informação fique aberta a dois cliques de mouse. Orçamento, projetos governamentais, planos futuros, quase tudo que um governo produz é teoricamente público. Mas a informação não se encontra livre nem nos EUA, nem em lugar algum. E essa também é uma causa da tal cultura livre. Berkeley tem um câmpus lindíssimo, arborizado, no qual se respira liberdade. O encontro ocorreu na Piedmont International House, um prédio histórico, quase um castelinho, que há um século serve de moradia para 600 estudantes escolhidos entre os melhores. O grande economista Kenneth Galbraith morou lá enquanto se formava. Berkeley é também o equivalente americano à Maria Antônia, antigo prédio da Faculdade de Filosofia da USP, em São Paulo, palco de conflitos estudantis em 1968. Berkeley também foi palco da agitação estudantil entre 1967 e 1969, quando a polícia baixou o cacete em estudantes que cobravam o fim da Guerra do Vietnã. Ali surgiu o "verão do amor", que inaugurou o movimento hippie. E é em Berkeley que esse novo movimento de contracultura está nascendo. É um movimento enxuto e organizado. Só três estudantes trabalharam para convidar palestrantes, receber seus pares, promover refeições e alojamento. Muita empresa invejaria tal eficiência. O que define cultura popular, para eles, é o fato de que ela é compartilhada por todos coletivamente. Música popular, portanto, é música compartilhada. Eles parecem estar mudando de assunto. Mas não abandonaram suas causas. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia Investimento Enquanto Wall Street desaba, o site Microplace.com pede dinheiro emprestado. Devolve num prazo máximo de três anos e paga juros de entre 1% e 3% ao ano. O dinheiro vai para as mãos de gente que busca oportunidades nos cantos mais pobres do mundo. Quem empresta escolhe o lugar. Às vezes, o empréstimo paga uma cabra. Noutras, uma máquina de costura. Investimento mínimo: US$ 100. Apenas 0,02% não pagam no prazo acordado. Melhor do que as hipotecas nos EUA. O maior hacker O maior hacker de todos os tempos é Kevin Mitnick. Ficou preso de 1995 a 2000, parte do período em cela solitária. Solto, esteve um tempo proibido de chegar perto de um computador. Em seus tempos de atividade, corre a lenda de que tinha a habilidade de levar ao chão todo o sistema de telefonia dos EUA, se quisesse. Até o ano passado, Mitnick estava proibido de falar sobre sua atividade. A pena finalmente acabou. Agora, tem contrato. Sua autobiografia sai no ano que vem.