Quem não quer pagar pelo Photoshop encontra boas alternativas de graça

Claro que não vale a pena pagar R$ 1.530 só para tirar olhos vermelhos das fotos e cortar para depois jogar na internet. As empresas tanto sabem disso que criaram aplicativos gratuitos para quem quer apenas "dar um tapa" nas fotos antes de imprimi-las ou compartilhá-las. A dúvida aqui é: qual programa gratuito escolher? São realmente muitas opções, a começar pela própria Adobe, com o Photoshop Express, acessível diretamente no navegador de internet. Basta entrar em www.photoshop.com/express para fazer upload de imagens e aplicar alguns dos recursos do Photoshop original. O bacana do Express é a possibilidade de estocar as fotos em álbuns, como o Flickr, e apontar links de sites e blogs. Ideal para quem quer, ao mesmo tempo, editar as fotos e mostrar aos amigos. Ruim para quem não tem paciência (e conexão) para fazer o upload ou precisa de mais de 2 gigabytes (GB) de armazenamento. Aí entra o Picasa 2. Ele até tem a versão online, que compete com o Flickr, mas o forte do programa é usar a tecnologia de buscas do Google para encontrar e organizar as fotos no próprio disco rígido do computador. Baixe o programa no endereço picasa.google.com, instale e peça para fazer a primeira varredura em busca de imagens. Depois, dá para fazer pequenos ajustes de tamanho e corte, além de tirar olhos vermelhos. Ideal para usuários domésticos. Quem não quer compartilhar e não fica feliz com os poucos recursos do Picasa, pode se encontrar no Gimp (www.gimp.org). É o equivalente ao Photoshop em código aberto, desenvolvido especialmente para plataforma Linux, mas com versão para Windows e Mac. A versão 2.4 é bem mais amigável que a anterior e se inspira em elementos da Adobe como a barra de ferramentas. Mesmo assim, é difícil e confuso de usar. Vale justamente para quem não quer pagar pelo Photoshop.