Quem ouve podcasts afinal? Estudo da consultoria Forrester Research feito nos EUA afirma que apenas 1% dos lares norte-americanos efetivamente baixam e ouvem podcasts, os programas de áudio em MP3. Isso equivale a apenas 700 mil domicílios neste ano, número que deve crescer para 12,3 milhões até 2010. A cifra é próxima da anunciada pela empresa de pesquisas eMarketer, que projetou uma audiência de 15 milhões de usuários até 2010. O estudo do Forrester ainda afirma que, neste ano, os EUA devem contar com 11 milhões de domicílios ouvindo arquivos MP3 regularmente e que este número deve chegar a 34,5 milhões de domicílios em 2010. O que a pesquisa do Forrester mostrou é que, embora existam milhares de podcasts disponíveis na internet, as pessoas não têm tempo de baixar e ouvir os arquivos, como confessou a pesquisadora do Forrester, Charlene Li, em seu blog. Podcasters profissionais nos EUA chiaram, caso do fundador do PodTech.net, John Furrier, que questionou os números, achando-os muito ?conservadores?, afirmando que cerca de 15 a 20 milhões de pessoas acessam podcasts pela loja virtual iTunes.