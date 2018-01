Quem usa equipamentos sem fio em casa?

Uma pesquisa patrocinada pela fabricante de impressoras e multifuncionais Lexmark, e realizada pela empresa de pesquisas Ipsos, mostra diferenças entre entrevistados em 18 países quanto a suas tendências de trabalharem em casa. A pesquisa online conduzida consistiu de entrevistas com 9.000 usuários domésticos de computador com conhecimento de tecnologia e, segundo ela, 90% dos entrevistados disseram acreditar que as redes sem fio serão importantes para a vida diária em suas residências nos próximos nove anos. E 40% dos entrevistados disseram já ter redes sem fio instaladas em suas residências e que usam suas redes sem fio para conectar diversos dispositivos e para dar suporte a uma ampla gama de atividades. Daqueles com redes sem fio em casa, 47% dos entrevistados em todo o mundo disseram que a tecnologia lhes permite fazer atividades relativas ao trabalho em casa. Confira os percentuais por país: • Polônia, 76% • México, 72%1 • EUA, 60% • Alemanha, 51% • Canadá, 50% • Brasil, 49% • Reino Unido, 45% • Holanda, 45% • Itália, 14% • Japão, 14% • França, 9% Metodologia A Ipsos realizou a pesquisa online de seus membros do painel entre 16 e 24 de fevereiro, 2007. A pesquisa incluiu 500 entrevistados em cada um dos 18 países, num total de 9.000 entrevistados. No México, África do Sul e Brasil, as pessoas eram das principais cidades desses países. Os entrevistados foram alinhados demograficamente para corresponderem à distribuição demográfica dos proprietários de computadores residenciais em cada um dos países. Cada país recebeu um peso igual nos resultados mundiais. A margem de erro da pesquisa é de 5% para mais ou para menos.