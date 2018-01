Quem vai ter o celular mais fácil de usar?

Ainda estamos longe de ter um sistema operacional dominante para celulares, como o Windows tem sido para os computadores. Com telefones cada vez mais completos, integrados à internet e essenciais à vida das pessoas, a feira de Barcelona assistiu também a uma guerra de sistemas operacionais móveis. Steve Ballmer, presidente executivo da Microsoft, demonstrou a próxima versão do Windows Mobile, a 6.5, prevista para o final de 2009. A Microsoft tirou a sobriedade do Windows Mobile, colocou ícones maiores e melhorou o design para facilitar a interação com telas sensíveis ao toque. A LG tornou-se um dos principais parceiros da empresa ao anunciar que lançará 26 telefones com Windows Mobile até 2012. A empresa coreana também lançou uma nova interface para seus telefones, a começar pelo Arena, que facilita comandos em telas sensíveis ao toque. A Nokia – cujo sistema operacional, o Symbian, é líder mundial, mas tem perdido espaço para a crescente concorrência – demonstrou protótipos do novo sistema S60 5ª Edição, que traz atalhos para contatos e aplicativos logo na tela inicial. A decepção ficou por conta do Android, o sistema do Google – que por sinal nem participou do Mobile World Congress, assim como a Apple. Seis meses após o G1 ter sido lançado nos EUA, nenhum outro fabricante além da HTC e da Huawei lançou aparelhos com o Android.