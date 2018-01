Quer códigos de programação? Tente o Google Code Criar um novo software é uma árdua tarefa para qualquer programador, já que o desenvolvimento de aplicativos implica na extensa criação de milhares de linhas de código, em que toda uma sintaxe e relações de causa e efeito são tratadas, tudo isso com as inúmeras variantes que cada linguagem de programação exige. Mas os escovadores de bits podem ter parte de seu trabalho aliviado, graças a uma nova ferramenta de buscas do Google e que entrou no ar nesta quinta: o Google Code Search, que vasculha trechos de programação disponível publicamente. Com isso, os programadores poderão aproveitar linhas de código para funções básicas, comuns às linguagens. O Google Code Search vai além da ferramenta de busca tradicional, porque esta só traz links para arquivos com códigos, enquanto o Code Search vai direto as linhas de código correspondentes às necessidades do usuário. Por enquanto, o programador pode usar palavras-chave ou sentenças mais elaboradas, com buscas avançadas em 33 versões diferentes de linguagens de programação, incluindo aí Basic, C, C#, Fortran, Java, JavaScript e PHP, apenas para citar algumas. "Muito boa a ferramenta. Normalmente quando precisamos de um exemplo de utilização de um comando ou método, é muito complicado encontrar na internet algo útil pelas buscas tradicionais", afirma Nicholas Serrano, consultor de tecnologia.