Quer companhia? Se você está em busca de novos acompanhamentos para o peru de Natal, dê uma olhada nas sugestões abaixo. Elas são de Mark Bittman, o Minimalista do jornal The New York Times e colunista do Paladar. E como o negócio de Bittman é facilitar a vida de quem vai para a cozinha, ele escolheu guarnições e molhos simples, que podem ser feitos com antecedência e servidos em temperatura ambiente. A ideia não é apresentar receitas, mas sim combinações de ingredientes que vão bem com peru. Geleia de cebola = cebola + vinho tinto + alecrim Fatie finamente as cebolas roxas e frite em azeite até ficarem bem macias. Acrescente alecrim picado, vinho tinto e cozinhe até a geleia engrossar. Chutney de damasco = damasco + gengibre + suco de limão siciliano + cravo + chile + pimenta caiena Ponha damascos secos numa frigideira, cubra com água e leve ao fogo até ferver. Acrescente suco de limão siciliano, chile esmagado na hora, gengibre ralado, uns dois cravos e uma pitada de pimenta caiena. Cozinhe até engrossar um pouco. Molho de figo = figo turco + alho + alecrim + laranja Remova os cabinhos dos figos secos e ponha na água morna até incharem. Enxugue e corte no meio. Em azeite aquecido em fogo médio/baixo, ponha o alecrim e o alho levemente amassado até amolecerem. Junte os figos e um pouco de suco de laranja fresco. Cozinhe até pegar consistência de molho. Relish de milho = milho + tomate + chile + limão Numa frigideira, cozinhe rapidamente alguns tomates picados com milho verde (fresco ou congelado), uma pimenta chile esmagada, um pouco de açúcar e suco de limão a gosto até engrossar. Deixe esfriar e sirva. Arroz com figo = arroz selvagem + figo + alecrim Misture arroz selvagem cozido e cebolas caramelizadas (cebolas quase queimando também servem e ficam prontas mais depressa), figos picados e alecrim fresco. Leve ao forno numa assadeira untada. Cuscuz = cuscuz + hortelã + pinole + canela Prepare o cuscuz marroquino com molho ou água. Com um garfo, mexa junto canela, hortelã picada, pinoles salteados e manteiga derretida. Leve ao forno por alguns minutos em assadeira untada. Cogumelos recheados = cogumelos + linguiça + migalha de pão + arroz + cebola + alho Tire e pique os caules dos cogumelos cremini ou portobello. Pique a linguiça e frite em azeite até começar a dourar, acrescente os caules de cogumelos, a cebola e o alho picados. Misture com arroz cozido, 1 ovo para cada duas xícaras de cogumelo e migalhas de pão e parmesão ralado o suficiente para ligar levemente. Ponha uma colher de recheio em cada cogumelo e asse até ficarem macios. Beterraba assada = beterraba + vinagre de Jerez + avelãs + queijo azul Asse a beterraba até ela ficar macia, descasque e corte em pedaços. Misture com azeite, vinagre de Jerez, avelãs tostadas e picadas e um queijo azul. Purê = pera + balsâmico + endívia + amêndoa Pique as peras e cozinhe-as cobertas com água até amolecerem. Faça um purê, mas não muito fino. Em sua menor panela, ferva algumas colheres de sopa de vinagre balsâmico com um pouco de açúcar mascavo. Abaixe o fogo e deixe reduzir à metade. Distribua o purê de pera sobre as folhas de endívia lavadas e secas e termine com algumas fatias de amêndoa tostadas e a redução de balsâmico.