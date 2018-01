Quer comprar um videocassete? Só se for usado Você precisa de um videocassete novo para converter suas fitas? Vai ficar na vontade. Nas redes de varejo o aparelho já não é vendido há tempo. Até na Rua Santa Ifigênia, reduto de eletrônicos em São Paulo, não há o menor sinal. No local o ‘Link’ encontrou o aparelho em apenas uma loja. E importado. Ou seja, que não compatível com o sistema brasileiro, o Pal-M. "Ninguém mais compra", disse um vendedor. "Se quiser, tenho um amigo que está vendendo um usado por R$ 100". Usado? É. Para comprar um videocassete esta parece ser a única opção hoje. Na Rua dos Andradas, famosa por concentrar lojas de usados no centro da cidade, um videocassete custa entre R$ 120 e R$ 400, dependendo do estado e das funções. Na rua, há também estabelecimentos que consertam videocassetes. "Fazemos até recondicionamento das cabeças", diz o proprietário da loja Cabine de Som, Hildefonso Maraveli. R.M.