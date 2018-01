Quer fazer em casa os pratos vencedores? Já virou tradição do Prêmio Paladar publicar as receitas de todos os pratos campeões do ano. Elas estarão no site, mas só na próxima semana, por uma razão simples: como os resultados são mantidos em sigilo até a hora da entrega do prêmio (que ocorreu na quarta-feira à noite, no hotel Grand Hyatt), não dá para pedir as receitas antes disso aos chefs. Mas assim que eles desceram do palco, com o prato desenhado por Leda Catunda em mãos, a equipe do Paladar não perdeu tempo. Resultado: as receitas vão ser enviadas até quinta-feira e na segunda-feira, 30, estarão no site. Você também vai poder conferir ali o que cada jurado escreveu sobre cada um dos pratos concorrentes. Os comentários tiveram de ser reduzidos para publicação na revista, mas estarão na íntegra no site - e você vai se divertir com eles, acredite. Até lá, não queremos desviar sua atenção da revista, que circula com a edição desta quinta-feira de O Estado de S. Paulo e traz os resultados do Prêmio Paladar 2009. Se você ainda não leu a revista está perdendo a chance de conhecer os pratos campeões, ver um guia de restaurantes com sugestões de pratos e de vinhos para combinar com eles e um guia de endereços de fornecedores de ingredientes. A partir desta quinta, você encontrará no site a cobertura da festa de premiação. E confere ainda as receitas de todos os cozinheiros concorrentes ao prêmio Novos Talentos - um vídeo mostra o sorteio dos temas e os depoimentos dos concorrentes, além de cenas dos bastidores e do concurso, cujo tema foram as diferentes regiões brasileiras. www.estadao.com.br/paladar