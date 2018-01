Quer provar um autêntico pão catalão? O pão aí de cima é delicioso, com a casca fina e crocante e quase sem miolo. Se chama coca e poucos brasileiros já ouviram falar dele. Mas ele é um dos marcos da cozinha catalã, usado para fazer o emblemático pão com tomate, outro ícone da Catalunha. A receita não poderia ser mais simples: basta abrir o pão coca ao meio, passar um dente de alho, esfregar tomates nas fatias, temperar com sal, pimenta, e regar com bastante azeite. Irresistível. A boa notícia é que os paulistanos vão poder provar o pa amb tomàquet feito com o coca no restaurante Eñe, em São Paulo, a partir da próxima semana. O chef Flávio Myiamura coloca em cartaz também outros pães artesanais, inclusive alguns recheados. Eñe – R. Dr. Mário Ferraz, 213, Itaim Bibi, 3816-4333