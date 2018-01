Quer reduzir o peso de aviões? Use fibras óticas Um novo - e simples - avanço tecnológico pode trazer uma revolução para a indústria aeronáutica: a substituição de cabeamento convencional dentro de aviões por fibras óticas, como está sendo sugerido por pesquisadores da Texas A&M University. Os engenheiros criaram uma central de comando que poderia substituir equipamentos convencionais, usando os finos cabos para transmitir sinais de acionamento, comando e comunicação de uma série de aparelhos. Utilizando o processamento ótico em lugar de cabos elétricos (feitos de cobre), as aeronaves poderiam ficar mais leves, trazendo ganhos significativos para aeronaves de longo percurso. A redução do peso é significativa, já que um avião médio deste tipo pode ter centenas de quilômetros de cabos que controlam do funcionamento interno de ar-condicionado ao acionamento de turbinas, trens de pouso e outros itens. A nova tecnologia traria alguns benefícios adicionais: não estaria tão sujeita à interferência eletromagnética de dispositivos de passageiros como telefones celulares e computadores; e seria mais barata em termos de manutenção. As fibras óticas em aviões, contudo, não chegam a ser novidade: o Boeing 777, construído em meados da década de 1990, usa um sistema de comunicação por fibra ótica, mas que não controla sistemas críticos para o vôo como é proposto agora. A seguir, os pesquisadores irão avaliar o sistema em protótipos para testar se o sistema pode resistir a efeitos como a trepidação na fuselagem e outros movimentos característicos do vôo.