‘Queremos que alguém patrocine a nossa idéia’ Em um pequeno quarto, uma cama divide o espaço com guitarras, microfones, alto-falantes, um teclado, um computador e uma pequena mesa de som. Não parece, mas esse é o estúdio dos irmãos Daniel e Leonardo Monteiro, os responsáveis pela criação do game Guitar Hero Brasil, uma versão de Guitar Hero II para PlayStation 2, mas apenas com músicas nacionais. O universitário Leonardo, de 26 anos, é o responsável pela produção artística; já Daniel, de 31, é formado em engenharia da computação e faz a customização do game. Detalhe: eles mesmos gravam todos os instrumentos das faixas presentes no jogo, como Tempo Perdido, do Legião Urbana, e Robocop Gay, dos Mamonas Assassinas. Os vocais das canções são feitos por vários cantores do cenário alternativo do rock carioca. Os dois receberam em sua casa a reportagem do Link, que pôde testar em primeiríssima mão o jogo que já está fazendo um barulho tremendo na web. Como surgiu a idéia do jogo? LEONARDO - O jogo, na verdade, é uma brincadeira nossa. Desde pequenos somos músicos, temos banda e gostamos muito de Guitar Hero, por isso sempre imaginamos como seria ter uma música nossa no jogo, e conseguimos. Como eu faço faculdade de Produção e Gravação Fonográfica, também estou usando o game para mostrar meu trabalho. Quais são as músicas prontas? DANIEL- Armadilha, do Finis Africae, Robocop Gay, Bete Balanço (Barão Vermelho), Tropa de Elite (Tihuana), Eu Quero Ver o Oco (Raimundos), Tempo Perdido, Futebol, Mulher & Rock’n’Roll (Dr. Sin), Outro Lugar (Detonautas) e Fátima (Capital Inicial). Era um Garoto, do Engenheiros (do Hawaii) e Metal Bucetation, do Massacration, só faltam pôr a voz. Quem vai cantá-la é o nosso vizinho. Ele tem um agudo incrível! Já em Admirável Chip Novo, da Pitty, quem canta é um amigo nosso da banda NV. Ele faz uma voz parecidíssima com a dela. (risos) Como é feita a gravação? L- A gente grava guitarra, baixo e bateria de cada vez e depois separa os áudios para pôr no jogo. A gente faz isso para que, caso você pare de tocar a guitarra no game, os outros instrumentos continuem tocando. Cada guitarra a gente grava duas vezes, para os dois lados da caixa do som, que é para dar o efeito estéreo. Tropa de Elite tem 15 guitarras diferentes. D - Uso vários programas para editar o jogo. Troco o nome das músicas, mexo nas bolinhas nos quatro níveis de dificuldade, para baixo e para a guitarra e até na iluminação do palco e a movimentação dos bonecos. Dá muito trabalho: arrumamos a mão do guitarrista na hora do solo, as caixas do alto-falantes vibram de acordo com a música. Também criei um software que muda as telas do jogo. Algumas músicas ficaram diferentes na versão do jogo... D- Em Robocop Gay a gente colocou uns riffzinhos para "dar mais liga". Já Fátima é uma versão para ter mais jogabilidade. É verdade que vocês pensam em colocar nas faixas bônus músicas de artistas independentes? D- Três bandas já se manifestaram. Se elas tiverem a gravação original, têm o recurso de separar o áudio e mandar para nós mixarmos. O problema é que uma das bandas que se interessou, o It’s Already, canta em inglês. Esse não é nosso propósito, pois vai perder o sentido de fazer algo totalmente nacional. A exceção é o Massacration, que é um inglês de zoeira. Como ele será distribuído? L- Espero que com essa matéria alguém compre a briga de liberar o jogo, de a gente poder ceder nosso trabalho para alguém maior. Não queremos ser punidos por uma coisa em que não temos nenhuma intenção ilegal. Temos o sonho de descobrir um meio legal para distribuir o jogo. Ele vai ser bom para a banda brasileira, é uma nova mídia! É complicado... A gente, querendo ou não, está ferindo os direitos autorais dos artistas, pois regravamos seus trabalhos. Acho que os músicos não ligariam em nos ajudar, o problema é com as gravadoras. O jogo corre o risco de nunca sair da casa de vocês? D- Eu fiz uma comunidade no Orkut sobre o jogo e todo mundo sugere músicas, o link para download... Nunca tivemos pretensão comercial com o jogo, até porque não tem como ganhar dinheiro com ele. Se a gente colocá-lo na web, algumas pessoas vão começar a vendê-lo e isso é pirataria. Tenho medo de frustrar muita gente, mas não queremos encrenca.