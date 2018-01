‘Queremos ser a F-1 da tecnologia’

O Brasil é só o primeiro passo. Criador do Campus Party, Paco Regageles diz que quer transformar o evento em uma "Fórmula 1 da tecnologia": a cada duas ou três semanas em uma cidade diferente do mundo. Na entrevista abaixo, ele conta ao Link como tudo surgiu e fala sobre pirataria e a recente proibição do game Counter-Strike. Como nasceu a Campus Party? Gosto muito de tecnologia. Estava em casa há 12 anos atrás quando vi uma reportagem na TV sobre internet. Peguei uma fita VHS e gravei. A reportagem falava de lan parties no norte da Europa que começavam a chamar atenção. Na Espanha não tínhamos nada igual. Disse a meus amigos que precisávamos fazer uma dessas. E fizemos em 1997. Foram 250 pessoas conectadas por meio de 10 modens de internet discada. Em 2007, a Campus Party teve 5,5 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo a uma velocidade de 5 gigabits por segundo.Por que você acha que cresceu tanto? É uma coisa sem explicação. O ambiente de compartilhamento de experiência é positivo. Todo mundo rindo. E não é por causa de drogas, mas por compartilhar com pessoas que tem os mesmos gostos. Muitas vezes eles são chamados de nerds, freaks ou qualquer coisa. Mas são caras que tem inquietudes tecnológicas, estão na vanguarda e não podem compartilhar normalmente isso. Na Campus Party podem. Há lan parties até maiores. No que a Campus Party difere destas? A Campus Party não é uma lan party. As lan parties são concentrações de pessoas só para conectar-se. Não há conteúdo. Nós começamos a mexer no conceito de lan party. Primeiro, a duração, que é o dobro das lan parties. Precisamos de tempo para oficinas e palestras. E há áreas temáticas, como astronomia, etc. Qual o objetivo desse conteúdo? Incluímos de acordo com a realidade da web. A idéia é reunir diferentes comunidades. Há uns malucos por games, por exemplo, que, quando vêem um cara do lado que faz musica PC piram. Ele pode fazer outras coisas além de jogar. O jogo é divertido. Mas pode ser a porta para outras coisas. O evento vai para Colômbia, Grécia... Se espalhará pelo mundo? A idéia é essa. Fazer uma espécie de Formula 1 dos eventos de tecnologia. Cada semana em uma cidade do mundo...(risos). Não tanto, mas a cada duas ou três semanas, sim. Qual o perfil das cidades? Queremos as que tenham a ver com tecnologia. O ano que vem devemos passar a ter um evento nos EUA. E escolhemos a cidade Boston. Não adianta escolher Nova York ou Los Angeles só para aparecer. Por que o Brasil é o primeiro fora da Espanha? O Brasil tem um protagonismo na rede muito superior. Se olharmos para o ativismo na rede, o Brasil só perde para os EUA e representa o mesmo que a Europa inteira. Vocês são o exemplo de como um país atrasado pode estar na vanguarda. Lógico que a web não chega à maioria das pessoas. E a nossa filosofia é ajudar a que ela se espalhe. Que quem nunca acessou veja na TV uma reportagem sobre o evento e seja instigado a entrar na rede, nem que seja num telecentro. Com relação à conexão de 5 gigabits. Por que tanto? Queremos antecipar a tecnologia do futuro. Em 1999, por exemplo, tínhamos uma conexão de 2 megabits. Ela demorou 8 anos para se popularizar na Espanha. Quem sabe daqui a 8 anos você não tenha 5 gigabits na sua casa? Essa conexão tão veloz não pode instigar à pirataria. Qual é a posição de vocês? Há um debate mundial sobre o que é legal e o que é ilegal. Na Campus Party, não iremos interferir na rede. Cada um faz o que quiser. Usa como se estivesse em casa. Somos contra o download ilegal. Mas quem sabe o que é ilegal? Nem os governos... E com relação à proibição pela Justiça do game Counter-Strike? Na programação, havia uma competição oficial... É um erro. Não faz sentido descriminar o Counter-Strike de outros jogos iguais. Há 20 anos, as crianças brincavam de cowboy, atirando flechas e "matando". É a mesma coisa. Mas vamos acatar a proibição. Não vai haver nenhuma competição oficial de CS. Mas não somos policia. Não vamos dizer o que cada um deve fazer com seu computador. Se o cara quiser jogar, que jogue.