Querrey vence Mathieu na estréia em Cincinnati Quadrifinalista do Masters Series de Cincinnati no ano passado, o norte-americano Sam Querrey confirmou seu bom retrospecto no torneio e estreou com uma boa vitória sobre o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, nesta segunda-feira. Campeão do Torneio de Las Vegas, Querrey enfrentará o britânico Andy Murray na segunda rodada da competição. Para vencer hoje, Querrey apostou em seu saque forte. Durante toda partida, ele conseguiu 20 aces, contra apenas 12 de seu adversário. Mais cedo, Tommy Robredo superou Mardy Fish por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. O sueco Robin Soderling massacrou o francês Julien Benneteau e venceu por 2 a 0, com 6/0 e 6/3. Ernests Gulbis, da Letônia,teve dificuldades no início, mas venceu Jarkko Nieminen por 2 a 0, com 7/6 (9/7) e 6/2.