Questão de clima

No Império Romano, o vinho era a bebida do mundo civilizado, a favorita do conquistador. E a cerveja era a bebida dos bárbaros.

No divertido livro Cervejas, Birras e Brejas, Maurício Beltramelli, criador da meca cervejeira online, o Brejas.com.br, recorre a Plínio, o Velho (23-79 d.C.) para ilustrar como a bebida à base de grãos era mal vista pelos romanos. "Numa das poucas referências à cerveja no período romano, o historiador Plínio, o Velho, crava esta: 'a população do oeste da Europa faz uso de um líquido com o qual diariamente se intoxica, feito de grãos e água. (...) É tão notável a astúcia desses povos, seus vícios e apetites, que eles inventaram um método de tornar a própria água intoxicante".