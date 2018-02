Ninguém acertou os números do concurso 2.339 da Quina realizado nesta quarta-feira, 7, em Andradina (SP). Com isso, o prêmio pode chegar a R$ 2,1 milhões no próximo sorteio, a ser realizado amanhã.

Fizeram quatro números 221 apostadores (prêmio de R$ 1,9 mil) e acertaram o terno 12.050 apostadores (prêmio de R$ 51).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As dezenas sorteadas foram: 06 - 07 - 10 - 38 - 48