Quinta-feira, dia de rabada no Kinoshita KINOSHITA - A cozinha 'kappo' se rende aos sabores da rabada Sabe qual é o melhor prato do Kinoshita? Rabada. Quem garante é um grupo de frequentadores assíduos que dispensa molho yuzu, karasumi e wasabi e prefere o prato de sustância, acompanhado de farofa e suco de abacaxi. É a equipe de funcionários, que passa muito bem, satisfeitíssima com a rabada e a macarronada com arroz e feijão semanais. "Se fosse por eles, era arroz, feijão e rabada todo dia", conta a nutricionista Carla Shwafaty, enquanto faz sinal autorizando a tropa a se aproximar das panelas para se servir. "Fiz um cardápio equilibrado, com salada, suco, carne, e eles gostam de surpresas às vezes." Veja também: A cozinha da cozinha La Casserole e as joias de porco No Eñe, o sucesso vem do Grajaú Arroz, feijão e farofa, no A Figueira Pizza, no fim de noite no Arturito Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático Mas com a rabada não tem como fazer segredo: quando Carla antecipa o cardápio da semana para alguém, o boca a boca trata de fazer com que os 40 funcionários – 15 de manhã, 25 à noite – saibam da novidade. Nesse dia a brigada bate cartão mais cedo só para não perder a boquinha. Os cozinheiros se revezam na tarefa de cozinhar para os colegas. Entram perto das 10 h para preparar a refeição, servida no bar. Na primeira visita do Paladar havia espaguete (com molho de tomate e creme de leite) e frango grelhado com salada verde e tofu com shoyu, gengibre e azeite, que havia sobrado de um evento da véspera. A untuosa rabada de quinta-feira, preparada pelo trio Rafael, Bjorn e Leo, fez o barman Horinei se lembrar do Piauí, onde nasceu. Vinte minutos depois (o almoço termina às 11h30), a fome dá lugar à leseira. Alguns acompanham a música que sai das caixas de som e outros se refestelam na cadeira, descontraídos. CHEF-CRÍTICO O Paladar flagrou o chef Murakami debruçado sobre um prato de massa. Com ares de crítico gastronômico ele sentenciou: "Delícia de macarronada, equilibrada, muito boa"