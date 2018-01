Quiosques de impressão, a salvação dos mini-labs? Com a migração progressiva dos usuários para o mundo digital, o modelo de negócio dos mini-labs e postos de serviço fotográfico enfrentam uma séria crise, apesar da impressão ocasional de fotos digitais. Mas o futuro é incerto para a revelação de fotos digitais, segundo o vice-presidente mundial de imagem e impressão da HP, Vyomesh Joshi, que comentou o futuro destes serviços durante a PMA 2007 (Photo Marketing Association), evento de fotografia digital e impressão que acontece nesta semana em Las Vegas, nos EUA. Para o executivo, o único futuro que resta às prestadoras de serviço está na ampliação do leque de serviços que pode tornar as fotos ?divertidas.? ?É muito difícil construir um modelo bem sucedido só em cima da impressão de 10x15 cm. Mas as pessoas estão optando por outras alternativas em impressão como livros encadernados de fotos, pôsters e calendários. Só de calendários, no final do ano passado, o serviço de impressão Snapfish (também da HP), que permite encomendar estes serviços pela Web, registrou um crescimento de 400% em calendários?, diz Joshi. Para os quiosques de serviço, a HP está apostando no PS2000, equipamento que está sendo apresentado ao mercado durante a PMA e que terá preço sugerido de US$ 50 mil no mercado norte-americano, mas que pode diluir os custos de aquisição graças aos custos de impressão final do aparelho, e também o Microlab pl1000e, que utiliza a tecnologia jato-de-tinta para gerar impressões em tamanho A4 e com foco no mercado de volumes menores e que terá preço sugerido de US$ 1200 para o mercado norte-americano. Contudo, ainda não há previsão para o lançamento dos produtos no Brasil. A empresa ainda está iniciando os estudos para a implantação de uma rede do tipo no País. ?Não se trata de só disponibilizar os equipamentos em quiosques e pontos de venda. É preciso que a empresa estruture uma rede de reposição de insumos e de prestação de serviços de suporte, associado com serviços de internet que irão criar a massa crítica necessária para que os usuários possam começar a imprimir nestes serviços?, afirma Luis Pablo Alcala, gerente de desenvolvimento de mercado de consumo da HP para a América Latina. Segundo o executivo, estes produtos ficarão restritos ao mercado norte-americano ao longo deste ano e devem chegar ao México e Brasil a partir do próximo ano. *Alexandre Barbosa viajou a Las Vegas a convite da HP Brasil