Quitutes da Santa Luzia para comer ali A Casa Santa Luzia está em reforma para a ampliação do mezanino. O espaço atual será duplicado para acomodar mais gôndolas com cafés especiais, chás e um novo cafezinho, além do local de preparação das tradicionais cestas de presentes da casa. Mas a grande novidade é que o café que funciona ali vai servir salgados, doces e croissants. O proprietário Alvaro Lopes avisa: "Não vamos ter mesinhas ou banquinhos. Só queremos divulgar os produtos". Casa Santa Luzia – Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000