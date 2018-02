Rabobank alerta para dificuldades no escoamento de soja em MT O gargalo logístico de Mato Grosso, principal produtor de soja do país, poderá ser agravado em 2013/14 com a colheita de um volume recorde no Estado, em virtude da eventual falta de caminhões para transportar uma safra cujo plantio foi concentrado, apontaram analistas do Rabobank em relatório.