Nesta quinta, 20, a partir das 8 horas, durante a 33ª Exposição Agropecuária do Espírito Santo, realizada no Centro de Eventos Floriano Varejão, em Carapina, na Serra, será realizado o julgamento para a Exposição Ranqueada da Raça Tabapuã. A maior mostra pecuária do Estado vai até domingo. Site: www.granexpoes.com.br.