Rachaduras no gelo aumentam esperança de resgate de navio na Antártida O gelo no qual o navio russo Akademik Shokalskiy está preso com 74 pessoas a bordo na Antártida parece neste domingo estar rachando, aumentando as esperanças de um resgate, à medida que uma potente embarcação quebra-gelo australiana se aproxima do navio encalhado.