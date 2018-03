Radar 'campeão' em SP fez 120 mil autuações

"Antes, tinha capotamento e muitos carros acabavam avançando na calçada, porque aqui é o fim de uma curva", conta Lima. "Depois do radar, isso mudou, porque as pessoas ficaram mais atentas." Porém, ele diz que a parte do aparelho que fica no canteiro central deveria ser mais visível. Hoje, fica atrás de um pé de abacate. "Muita gente só enxerga quando já está muito perto e isso, ironicamente, leva a algumas pequenas batidas, porque as pessoas freiam em cima da hora."

Na manhã da última sexta-feira, 03, o jornal O Estado de S. Paulo viu vários carros reduzirem a velocidade a poucos metros do radar, embora cerca de 100 metros antes haja uma placa indicando a presença de fiscalização eletrônica na via. "O ideal seria a CET mudar um pouquinho o lugar do radar, para que as pessoas pudessem vê-lo a uma distância maior. Só não queremos que cortem nosso abacateiro, que está aí há anos", diz Lima.

De fato, a localização do "grande multador" é polêmica. O técnico em radiologia Valmir dos Anjos, de 48 anos, já foi flagrado três vezes (duas só no ano passado) pelo equipamento, por dirigir acima do limite de velocidade. "Esse radar é uma armadilha, porque está estrategicamente localizado para pegar as pessoas de surpresa. Acho que ele não tem uma função preventiva."

O taxista Jair Soriano, de 38 anos, mora ali perto e é a favor da presença do radar. "Se ainda não existisse, os carros iam continuar a passar ?rasgando?." Outro fator que pode ter contribuído para a queda de acidentes e o aumento do número de multas foi a redução do limite máximo permitido na Salim, de 70 km/h para 60/h no ano passado. Além de excesso de velocidade (o tipo de infração mais comum na cidade), o radar da Avenida Salim Farah Maluf flagra desrespeito ao rodízio e caminhões que desobedecem as proibições para veículos de carga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.