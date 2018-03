Rádio Estadão: Ouça as repercussões da morte de Ruy Mesquita

Geraldo Alckmin

Governador de São Paulo

"O Brasil deve muito ao doutor Ruy Mesquita." Ouça

Fernando Haddad

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prefeito de São Paulo

"Ruy Mesquita sempre colocou a educação na pauta do jornal." Ouça

Rubens Ricupero

Ex-ministro da Fazenda

"De minha parte, só tenho palavras de gratidão pelo papel que ele representou quando fui ministro da Fazenda e lançamos a nova moeda, o Real. Um dos apoios mais constantes e esclarecidos que nós tivemos foi o que ele nos proporcionou." Ouça

Paulo Skaf

Presidente da Fiesp

"Ruy Mesquita foi um exemplo de humildade e simplicidade." Ouça

Jorge Gerdau

Empresário

"O doutor Ruy, indiscutivelmente, foi uma das figuras mais importantes que a imprensa brasileira teve até hoje. Passou períodos difíceis com a censura. Sua batalha enriqueceu o País." Ouça

José Vicente

Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares

"Ele tinha o sonho, a crença e o trabalho na construção de um Brasil grande, um Brasil que pudesse efetivamente deixar de ser um gigante adormecido. Ele tinha esse compromisso e essa energia." Ouça

José Goldemberg

Ex-reitor da USP

"Ele era muito impressionante. Tanto o Julinho como o Ruy eram pessoas com ideias claras e firmes. Uma vez que eles se convenciam de que alguma coisa estava errada, eles não tinham o menor medo de colocar isso claramente no jornal." Ouça

Fernando Mitre

Jornalista

"Dr. Ruy é uma imagem fortíssima na história do País e na história do jornalismo brasileiro. Ele tem uma trajetória mais do que vitoriosa." Ouça

Sandro Vaia

Jornalista

"Comecei a conviver com ele no Jornal da Tarde. O Dr. Ruy foi o incentivador das várias inovações e ousadias que o Jornal da Tarde fez. Ele capitaneou essa revolução estilística." Ouça