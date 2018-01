Rádio online da Microsoft incorpora tecnologia do Pandora A rádio online do portal MSN, da Microsoft, não é mais a mesma. É que nesta semana o serviço incorporou a tecnologia do Pandora, um popular serviço de música online onde os usuários podem ouvir músicas por gênero e similaridades, seguindo o ´projeto genoma da música´, como o serviço se descreve. O acordo, dizem analistas do setor, foi feito para barrar a perda de ouvintes do serviço da Microsoft, que teve uma queda de 9% no número de usuários mensais no último ano, segundo a empresa de pesquisas ComScore. Um levantamento da companhia indica que o Pandora tem cerca de 1,1 milhão de visitas mensais, enquanto o serviço do MSN tem 2,5 milhões de visitas. Simplicidade Ao entrar no endereço da rádio online da Microsoft, o usuário acessa uma interface customizada do Pandora, onde tem as mesmas funcionalidades do serviço original. Basta digitar o nome de uma música, músico ou banda para ouvir um trabalho do artista preferido e, em seguida, conhecer canções de outras bandas ou músicos similares. Dentro do site, há ainda um serviço de recomendação em que o usuário pode dizer se concorda ou não com a seleção proposta pelo serviço, auxiliando a filtrar as recomendações propostas pelo Pandora. Desta forma, o usuário pode criar várias rádios online personalizadas, que se beneficiarão, por sua vez, das recomendações comuns de outros usuários, utilizando uma estrutura de recomendação social. Há ainda a opção adicional de poder criar combinações entre as diversas rádios online criadas. Ao entrar no endereço da rádio do MSN, se o usuário já tem uma conta no Pandora, suas preferências são carregadas automaticamente. Mas não é preciso ser usuário do Pandora para utilizar a nova rádio online do MSN, cuja inscrição não é obrigatória. MSN Radio e Pandora são serviços gratuitos.